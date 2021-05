La vedette Lyn May es fuertemente criticada por como luce su rostro y por decir que se vacunó tres veces

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La vedette Lyn May siempre es objeto de noticia, ya sea por sus polémicas declaraciones y verdades o por su espectacular figura a sus 69 años. Pero esta vez lo que llamó la atención del público fue su apariencia, ya que fue fuertemente criticada por como luce su rostro. Aunque muchos consideramos que la bailarina, cantante y actriz sigue estando estupenda, muchos seguidores se enfrascaron en señalarle las imperfecciones que tiene en la cara. Amén de burlase del hecho que Lyn dijera que se vacunó tres veces.

“Necesitas pasar por el quirófano para unos retoques y puedas quedar linda, porque el cuerpo lo tienes, pero la cara no”, “¿Por qué dicen que es bella? Por favor dejen de mentirle”, “Señora, Tiene una cara en su nariz”, “Qué es eso”, “Creí que era un monstruo”, “Qué manera de mutilar el cuerpo…”, “Señora linda se mira bien, sólo que ya no me gustan sus cirugías pero dios me la bendiga”, “Dios que todo lo hizo perfecto por qué se dañan y terminan como unos animales con esas caras”, fueron parte de los fuertes comentarios que recibió Lyn en su cuenta de Instagram.

Pero la cosa no quedó ahí, la artista dijo haberse vacunado tres veces y estar lista para trabajar: “… A todo mis amigos de la comunidad gay, les mando un gran abrazo. Ya vamos a comenzar a trabajar para que vayan a bailar conmigo. Ya se está componiendo todo. Ya me puse las tres vacunas: las dos cubanas y la belga. Así que los amo, los quiero mucho. No me olviden, conéctense. No sé a quién le estoy hablando”, aseguró con la cámara de su celular muy de cerca a su cara.

Recordemos que, tal como la propia Lyn ha explicado en diferentes entrevistas que ha concedido, cuando era muy joven fue víctima de una mala praxis médica. Se fue a hacer “unos arreglitos” con alguien sin experiencia y no certificado y le inyectaron aceite de bebé. Esto hizo que el rostro de la famosa se viera gravemente afectado.

Con el tiempo, se ha realizado varias cirugías para tratar de corregir el daño. En la última, la propia Lyn May reveló su nuevo rostro en el programa de “El Gordo y La Flaca”, pero aún así muchos son los que no pierden el chance de lanzarle comentarios desafortunados a través de las redes sociales.

Pero por fortuna, los mensajes de amor fueron mayoría: “Qué hermosa”, “Sigues siendo mi amor platónico”, “Qué cariñosa. No hagas caso de comentarios feos. Eres una diosa”, “Lyn te amo de siempre”, “Bella, elegante y sincera, qué más se puede pedir”, son una mínima muestra del amor que sienten los fanáticos de Lyn por ella.

No hay duda que a Lyn May poco daño le hacen las críticas fuertes. Su entereza y personalidad la han hecho mantenerse por más de 50 años dentro del mundo artístico y sigue siendo una de las preferidas del público y de la prensa también.