La Bandera de EE.UU. ondea a media asta en la Casa Blanca por la masacre en California

Una vez más la Bandera de los Estados Unidos ondea a media asta por un mortal tiroteo.

Y es que esta mañana un tiroteo en California ha cobrado la vida de nueve personas, incluyendo el autor de los disparos, y ha dejado varios heridos.

La Casa Blanca está en “contacto cercano” con las autoridades de San José, California, EE.UU. tras lo sucedido y en señal de luto la bandera está a media asta.

NOW: The flag at the White House lowered to half staff in the wake of today’s shooting in San Jose, CA pic.twitter.com/PpvCMB6d13

— Tim Perry (@tperry518) May 26, 2021