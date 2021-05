Gap y Walmart se asocian para vender muebles y artículos para el hogar

Walmart y Gap se asociarán para ofrecer una colección de artículos y muebles para el hogar. Los productos serán creación de Gap, pero se venderán a través de Walmart.

Gap and Walmart have teamed up to launch Gap Home, a Gap-branded home decor, bedding, tabletop and bath collection set to debut next month https://t.co/GstZXSEqwQ

— CNN (@CNN) May 27, 2021