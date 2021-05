The Economist pide a los mexicanos frenar a AMLO y lo tacha de falso Mesías

El desprecio del presidente de México Andrés Manuel López Obrador por las reglas es una de las razones por las que las elecciones del 6 de junio son importantes, no está en la boleta; su único mandato de seis años expira en 2024 pero la legislatura nacional está en juego, al igual que 15 de las 32 gobernaciones, la mayoría de las asambleas estatales y miles de puestos locales, destacó The Economist.

En un artículo publicado en su sección Líderes titulado “El falso Mesías”, la revista británica dijo que los votantes tienen la oportunidad de frenar a su presidente rechazando a su partido, Morena.

Aunque señaló que no está claro si lo harán pues la mayoría está insatisfecha con la forma en que se está administrando el país, pero el 61 por ciento aprueba al propio López Obrador. Muchos sienten que se preocupa por la gente común, incluso si no ha mejorado materialmente sus vidas.

AMLO's policy of “hugs, not bullets” has failed to reduce Mexico's stratospheric murder rate. And despite his railing against it, corruption is as rife as before https://t.co/ZuzXZvQ0Oc

