Guarden sus billeteras: estos son los multimillonarios detrás de la final de la UEFA Campions League

La final de la UEFA Champions League 2021 estará protagonizada por dos equipos ingleses. Chelsea y Manchester City se disputarán la tan ansiada “Orejona“. Sin embargo, detrás de estos grandes clubes hay estruendosas inversiones de dinero que ayudaron en la confección de los equipos. Román Abramóvich y Mansour bin Zayed Al Nahyan son los principales gestores de estas plantillas repletas de estrellas.

Algunos equipos de la Premier League cambiaron radicalmente con la llegada de nuevos propietarios. Los clubes tuvieron grandes inyecciones de dinero que les permitieron realizar grandes contrataciones y posicionarse económicamente en el mercado.

In 2008, City Football Group, backed by UAE's Mansour bin Zayed Al Nahyan, bought Manchester City and has spent almost $3 billion on the club since. Manchester City is now just 90 minutes away from a #UCL final, the ultimate goal for the club which has eluded them for many years. pic.twitter.com/gtWAWlVFM9

