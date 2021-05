Chelsea vs. Manchester City: a pocos días para que un estadounidense iguale una marca en la Champions

Cada vez faltan menos días para que se desarrolle una nueva final de la UEFA Champions League. Chelsea y Manchester City serán protagonistas de una contienda completamente inglesa, pero en el terreno, otra nación está cerca de rememorar una hazaña. Christian Pulisic y Zack Steffen tendrán la oportunidad de convertirse en el primer norteamericano, de los últimos 24 años, que levanta el trofeo de la Liga de Campeones.

El Estadio do Dragão será testigo de un duelo entre dos equipos de la Premier League que buscarán alzarse con el mayor trofeo continental, a nivel clubes, de Europa. Ese es el objetivo colectivo de los conjuntos, pero en cada plantilla hay un jugador estadounidense que estaría muy cerca de hacer historia.

Desde la temporada 1996/1997, la bandera de las barras y las estrellas no se exhibe en estas instancias del torneo. En aquella ocasión, Jovan Kirovski, tuvo la oportunidad de vivir esta enorme experiencia con el Borussia Dortmund. Tras finalizar el encuentro, Kirovski y su club lograron llevarse el trofeo a Alemania.

Circa 1997. Borussia Dortmund beats Juventus and @JovanKirovski becomes the first American to win a Champions League trophy 🇺🇸🏆

