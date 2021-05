Preolímpico de béisbol: pelotero cubano huyó de la concentración con su país apenas llegó a Florida

Ya no es extraño las historias de deportistas que van a otra país a competir y huyen de sus hoteles para quedarse en la nación. Este fue el caso de César Prieto, pelotero de la selección nacional de Cuba que iba a disputar el Preolímpico de béisbol en Florida.

La Federación Cubana de Béisbol (FCB) fue la encargada de confirmar la noticia a través de un comunicado difundido en las redes sociales. Sin embargo, el ente federativo criticó con fuertes palabras la acción del joven segunda base.

