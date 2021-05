Nike terminó su contrato con Neymar al estar vinculado en un caso de agresión sexual en New York

La empresa Nike se ha encargado de manejarle la imagen a grandes deportistas mundiales. Leyendas del deporte que han decidido dejar su nombre en manos de la empresa. Sin embargo, en el último mes, se anunció el final del vínculo entre Nike y Kobe Bryant al no llegar a un acuerdo con Vanessa Bryant, esposa del basquetbolista. En las últimas horas se conoció que Neymar también fue excluido de la marca, pero este por sus vinculaciones con una agresión sexual.

La empresa confirmó su separación con el futbolista brasileño. La razón de esta decisión se debe a que el jugador del PSG se negó a cooperar con las autoridades en el marco de una denuncia expuesta por una empleada quién aseguró haber sido acosada por Neymar.

“Nike puso fin a su relación con el deportista porque él rechazó cooperar en una investigación de buena fe sobre las alegaciones creíbles de mala conducta presentadas por una empleada“, argumentó la marca deportiva.

La denuncia relata que los hechos ocurrieron en el año 2016. El futbolista estaba en un hotel de New York. Según relata el diario, The Wall Street Journal, la empleada fue a la habitación del brasileño para “coordinar eventos y logística”. Sin embargo, el jugador del PSG la habría intentado obligarla a practicarle sexo oral.

