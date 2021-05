El jonronero dominicano Marcell Ozuna es arrestado: los policías lo vieron estrangular a su esposa

Marcell Ozuna, uno de los mejores peloteros dominicanos que hay en las Grandes Ligas y estrella de los Atlanta Braves, fue arrestado la tarde del sábado en Georgia acusado de maltratar físicamente a su esposa, un nuevo caso de violencia doméstica de parte de beisbolistas profesionales latinoamericanos.

La Policía de Sandy Springs, una ciudad localizada en el área de Atlanta, dijo que recibió una llamada a las 12:26 pm relacionada con un ataque en progreso. Cuando los oficiales llegaron a la residencia, la puerta estaba abierta y atestiguaron cuando Marcell Ozuna agarró del cuello a la víctima, lanzándola contra una pared, según un comunicado.

“Además de los intentos de estrangulamiento, el sospechoso también golpeó a la víctima con su brazo, el cual tiene una férula por una lesión anterior”, se agrega.

Seeing this circulate on Twitter. Braves outfielder Marcell Ozuna appears to have been arrested for domestic battery. pic.twitter.com/7ZJkdZukK5

— Miles Garrett (@MilesGarrettTV) May 30, 2021