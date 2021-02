VIDEO: Domingo Germán se disculpa públicamente tras suspensión por violencia doméstica

Durante una conferencia virtual desde Tampa, Florida, el lanzador dominicano de los New York Yankees, Domingo Germán, se disculpó con su equipo por “errores de los cuales no me siento orgulloso”, dijo este miércoles.

“Quiero tomar esta oportunidad para disculparme sinceramente con la familia Steinbrenner, mis compañeros, la gerencia y las personas cercanas que me aman. He cometido errores de los cuales no me siento orgulloso y por eso quiero disculparme“, dijo el pitcher.

Cabe recordar que Domingo Germán fue suspendido 81 partidos en septiembre del 2019, luego de atacar a su novia. Esta fue la razón por la que se perdió las últimas dos semanas de la temporada regular y los Playoffs del 2019, así como la campaña 2020 completa.

“Cuando mi equipo más necesitaba en el 2019, antes de empezar los playoffs, no estaba ahí para ellos y por eso le pido perdón. Fue muy difícil para mí no estar lanzando, ayudando a mi equipo”, dijo Germán, quien tiene marca de 20-11 en 55 juegos con los Yankees.

“Tener que mirar desde lejos me dolió mucho, pero también entiendo que fui responsable de ponerme en esa situación“, acotó.

I’m told the incident involving Domingo German and his girlfriend occurred late Monday night/Tuesday morning in a public setting – he allegedly slapped her during an argument. According to an MLB source, the incident was witnessed by an official from the Commissioner’s office.

— Bob Klapisch (@BobKlap) September 19, 2019