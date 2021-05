Kamala Harris bajo críticas tras mensaje por el Memorial Day

La vicepresidenta Kamala Harris desató críticas en redes sociales, particularmente en Twitter, luego de publicar un mensaje sobre el fin de semana largo, debido al Memorial Day.

Los usuarios reprocharon que la vicepresidenta no mencionara a los soldados caídos, los cuales son motivo del Memorial Day, una de las conmemoraciones más importantes en Estados Unidos.

“Disfruten el fin de semana largo”, escribió el sábado la vicepresidenta Harris. Su mensaje estuvo acompañado de una fotografía suya donde se le ve sonriendo.

El mensaje no es un error en sí, ya que el Memorial Day se celebra el último lunes de mayo, sin importar la fecha.

Tras las críticas, la vicepresidenta Harris publicó este domingo otro mensaje, ya enfocado a los soldados estadounidenses.

“A lo largo de nuestra historia, nuestros hombres y mujeres en servicio lo han arriesgado todo para defender nuestras libertades y nuestro país. Mientras nos preparamos para honrarlos el Día de los Caídos (Memorial Day), recordamos su servicio y sacrificio”, publicó en Twitter.

Throughout our history our service men and women have risked everything to defend our freedoms and our country. As we prepare to honor them on Memorial Day, we remember their service and their sacrifice.

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 30, 2021