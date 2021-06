Gripe aviar H10N3: Lo que debes saber sobre el primer caso de un hombre contagiado en China

Cuando se lee en los titulares algo relacionado con China y un virus, obviamente llama la atención luego de todo lo que ocurrió en 2019 cuando inició la pandemia del nuevo coronavirus en ese país con un primer caso detectado en Wuhan. Ahora las autoridades chinas han informado sobre un primer caso de un hombre contagiado en China con gripe aviar H10N3. Y esto es lo que debes saber.

Un residente de la provincia china de Zhenjiang de 41 años de edad fue ingresado a un hospital local el pasado 28 de abril. Desde cinco días antes presentaba fiebre y otros síntomas que no fueron revelados por la Comisión Nacional de Salud de China (NHC), autoridad que informó del caso en un comunicado de prensa. Tampoco detalló cómo pudo ocurrir el contagio.

Apenas el 28 de mayo pasado, luego de realizar una secuenciación genómica del virus que presentaba el sujeto, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China determinó que se trataba de una infección de la cepa H10N3 de gripe aviar. Esto ocurrió un mes después de que el hombre fuera hospitalizado.

Las autoridades pusieron en cuarentena a los contactos cercanos del enfermo y se encuentran bajo monitoreo. La provincia de Jiangsu tomó medidas para prevenir el riesgo de una epidemia y formó un grupo de trabajo para evaluar los riesgos. Hasta el momento no se ha detectado ningún otro caso de infección por gripe aviar H10N3 en humanos, ni en China ni en ningún otro lugar del mundo, según la NHC.

