Inmigrantes “más a salvo” en Nueva York, prometen principales candidatos a la Alcaldía

Todos los ocho candidatos a las primarias Demócratas del 22 de junio que participaron anoche en un debate televisado prometieron que, de llegar a ser el próximo Alcalde, protegerán a los inmigrantes indocumentados de la deportación, solidificando el estatus de NYC como una “ciudad santuario”.

Aunque el actual alcalde Bill de Blasio ha tenido una gestión impopular, los principales aspirantes a sucederlo apoyaron su enfoque de prohibir a las autoridades locales informar sobre el estado migratorio de los residentes a las autoridades federales, durante el segundo debate televisado anoche en el canal ABC7, y que además fue el primero que se hizo con los candidatos en persona.

“Tenemos que ser una verdadera ciudad santuario. Tenemos que estar a la altura de nuestros valores, lo que significa hacer inversiones en nuestras familias independientemente de la documentación”, dijo la ex comisionada de Saneamiento Kathryn García, quien recientemente pasó a liderar las encuestas.

García -quien no habla español, sino mantuvo el apellido de su ex esposo boricua- dijo que trabajó para proporcionar comida gratuita a los neoyorquinos necesitados durante la pandemia de coronavirus, independientemente de su estado migratorio.

“Somos una ciudad santuario, se trata de respeto, se trata de dignidad, se trata de apoyo, se trata de aquellos que han permitido que la ciudad -y se hayan sacrificado por esta ciudad- esté donde está”, dijo Ray McGuire, ex ejecutivo de Citigroup.

El empresario Andrew Yang, hijo de inmigrantes taiwaneses, afirmó: “Aprecio a cualquiera que venga a este país o a la ciudad de Nueva York en busca de una vida mejor”. Y el presidente del condado Brooklyn, Eric Adams, dijo que los inmigrantes eran sus vecinos que creció en Queens.

Los otros candidatos, el contralor de la ciudad Scott Stringer, el ex secretario de vivienda de Obama Shaun Donovan, Maya Wiley y Dianne Morales, también expresaron su apoyo a NYC como ciudad santuario.

De Blasio y el gobernador Andrew Cuomo pelearon repetidamente con el entonces mandatario Donald Trump por su política federal de amenazar con retener fondos federales a las llamadas ciudades santuarios, recordó New York Post.

Dado que la gran mayoría de los votantes de la ciudad están registrados en el Partido Demócrata, el ganador de las primarias el 22 de junio probablemente repita el triunfo en las elecciones generales en noviembre.

Aunque algunos ya se han retirado, en un momento hubo 57 aspirantes por diversos partidos e independientes a la alcaldía, considerado el segundo cargo de elección más importante en EE.UU. detrás de la presidencia. La lista actualizada de los pre candidatos -la gran mayoría Demócratas- puede consultarse aquí.

Bajo el nuevo sistema de “votación por clasificación”, a los electores Demócratas y Republicanos se les pedirá que elijan cinco opciones principales durante la ronda primaria. Si nadie obtiene más del 50% de las preferencias, se elimina al candidato del último lugar y se redistribuyen sus votos. Esa técnica se repite hasta que alguien logre una mayoría mínima sobre el 50%.

La “votación por clasificación” busca evitar que se repitan casos como el de 2013, cuando De Blasio llegó a la Alcaldía aunque apenas 3% del total de registrados en el partido Demócrata en NYC sufragaron por él en las primarias de ese año. Y en 2017 fue reelecto más fácilmente, sin competencia de su partido.

El proceso de “segunda vuelta instantánea” comenzaría siete días después del próximo 22 de junio para esperar a que lleguen las boletas electorales ausentes y militares. Este video del grupo de reforma “Fair Vote” explica el nuevo proceso y sus alegadas ventajas.

