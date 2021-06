Carolina Sandoval se realiza la reducción de senos y se pregunta: “Cómo me sentiré sin mis melones”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Carolina Sandoval ha compartido con su público que la reducción de senos es un hecho. A través de Instagram compartió varias fotografías, con éstas promueve el lanzamiento de su nuevo brazier, pero también aprovecha para hablar sobre sus “melones”, como ella misma los llama.

Sobre la operación y cómo se sentirá con su nueva imagen realizó además de divertidas reflexiones, compartió también interesantes y picantes preguntas para su consideración: “¿ser o no ser, melones o limones?”.

“Ajá, 36 D ó 34 B. ¿Ser o no ser, melones o limones ? De verdad es complejo ser nosotras. ¡Sí! porque todo el tiempo estamos en un constante cambio, en un descubrir y eso no es que sea bueno o malo, es simplemente una característica de nosotras”, dice Carolina Sandoval.

Sobre su experiencia, y cómo esta decisión es algo que no se planteó en su juventud, expone: “Yo les juro que si alguien a los 22 años cuando me coloque mis primeros implantes me hubiese dicho que años más tarde me iba a querer reducir lo que tanto soñé tener grande JAMÁS le habría creído. Es más estoy segura que esto que tengo en la cabeza (de reducir el busto) mis amigas de esa época no se lo pueden ni creer”.

Con las fotografías en las que aparentemente revela que su talla actual es 36D y que posiblemente pasará a ser 34B, Sandoval explica qué es lo que ella quiere transmitir o qué pensó durante cada imagen:

1. En la primera foto: “El lanzamiento de brazier marca “Carolina Sandoval” color cocoa pensando cómo me sentiré sin mis melones”.

2. En la segunda foto: “Visualizando mi talla 34 B”.

3. En la tercera foto: “Pensando qué piensan ustedes”.

