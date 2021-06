Fisher-Price retira del mercado su mecedor Rock n’ Glide luego de la muerte de cuatro bebés

Después de la muerte de cuatro bebés, la empresa de juguetes Fisher-Price ha retirado del mercado los modelos de sus mecedoras ‘Rock ‘n Glide Soothers’ que se estaban vendiendo en Target, Walmart y Amazon, según informó Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE.UU. (CPSC, por sus siglas en inglés).

Fisher-Price is recalling some of its “4-in-1 Rock ‘n Glide Soothers” after four infants, including one in Colorado, reportedly died in the products.https://t.co/lzDo4nOxn3 pic.twitter.com/exwfytf2gE

