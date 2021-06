Revelan investigación que prueba el racismo que existe en la Casa Real británica

Una de las polémicas declaraciones que hicieron el príncipe Harry y Meghan Markle en su reciente entrevista con Oprah Winfrey fue que los miembros de la familia real británica habían hecho comentarios abiertamente racistas sobre el color de piel de su hijo Archie.

Y aunque el príncipe William dejó en claro que el racismo dentro de Buckingham no existe, una investigación hecha por ‘The Guardian’ revela documentos que volverán a poner en el ojo de la tormenta a los Windsor.

El Palacio de Buckingham prohibió a los inmigrantes de minorías étnicas o extranjeros servir en altos cargos de oficina dentro de la Casa Real hasta, al menos, finales de 1960, según unos documentos descubiertos por el diario británico.

De acuerdo al mismo material que salió a la luz, el director financiero de la reina hizo saber a los funcionarios públicos que no era la práctica nombrar inmigrantes de color o extranjeros para trabajos de oficina en la familia real, aunque sí se les permitía trabajar como personal doméstico.

