Carolina Sandoval demuestra que vestirse con alegría y seguridad hace a la mujer bella, y no importa la talla

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval es una fuerte promotora de abrazar tu cuerpo, tus curvas y aceptarte tal cómo eres. De no esconderte de la ropa entallada ni dejar de vestirte con bikinis, trajes de baño y lencería erótica aún cuando tu cuerpo no cumpla con “las medidas” 90/60/90 que durante muchos años han sido el patrón a seguir en la industria del entretenimiento y la moda. Por esto, por ser ella misma la abanderada de este mensaje, con su vivo y claro ejemplo ha sido atacada y denigrada. A muchos no les molesta cuando la que aparece con cualquiera de la indumentaria anterior es Jennifer López, Alexa Dellanos, Aracely Arámbula, Maribel Guardia o Ana Bárbara. Al contrario, reciben más aplausos que críticas.

Pero cuando la que hace esto es Chiquis Rivera, Carolina Sandoval o Alicia Machado las ofensas se multiplican. Y es que, qué tienen ellas en común, evidentemente que poseen un cuerpo con curvas, reales. Curvas que tienen más perecido con la realidad de muchas mujeres. Curvas que no tienen miedo de ocultar, al contrario, las promueven, las muestran, las exponen y no se esconden. La razón es sencilla: no tienen porqué.

Haciendo uso de su honestidad brutal, hoy Carolina volvió hablarle a sus seguidoras, para alentarlas a ser felices a la hora de vestirse. Y es que para muchas personas, hombre y mujeres, no es fácil hacerlo porque no siempre se sienten a gusto con el reflejo de sí mismos que ven en el espejo. Hoy “La Venenosa” les dice: “Cuando las mujeres entiendan que no es el look, no es la talla, no es el vestido, no es el maquillaje, es la Alegría, la seguridad, el estilo con el que lleves tu vida lo que te hace bella, porque la belleza es como te proyectes… Ese día serán más felices #yoquetelodigo 😉. Mi reina, ámate y créanme que no puedo ocultar mi felicidad, ¿y se nota verdad?“.

Carolina Sandoval está en Hawái con toda su familia. Para este vieja se reunió con Jomari Goyso para escoger todos los trajes de baño que llevaría en su maleta para poder broncearse. Aquí les dejamos el video que Carolina compartió en donde expone claramente todo lo que va en su maleta, para este cándido viaje familiar.

Toni Costa saca a Adamari López de su fotografía de Instagram y se queda sólo con Alaïa, ¿ya no hay esperanzas?