Carolina Sandoval promueve, con elegancia, los vestidos largos y holgados a través de sus curvas

Carolina Sandoval compartió con sus seguidores un mensaje motivador para todas aquellas mujeres que no se sienten sexy con vestidos holgados y largos, demostrándoles todo lo contrario a través de sí misma, con sus curvas y su cuerpo. La reina de la faja les dice: “A veces quisiera saber por qué muchas mujeres guapas, chicas hermosas y muchachas jovencitas de todas las edades solo se sienten bonitas con ropa apretada o corta”

Continúa: “Incluso me lo cuestiono, porque cada vez que me veo con ropa holgada o las veo, siento como que me veo divina o más espectacular. Es decir, no es la ropa es la actitud y hoy me siento terriblemente sexy. Y ojo, cada quien se viste cómo le da la gana, pero las invito a probar otros looks. Siempre es fabuloso estar en todos los ángulos de tu propia moda”.

Y con la actitud que la caracteriza: siempre sonriente con la frente en alto posó para la cámara luciendo un vestido negro, largo, con sutiles transparencias sobre las piernas. Acompañó el vestido con zapatos negros de plataforma y un bolso de mano. La sonrisa es la clave en este look.

Hay que destacar que Carolina Sandoval no está criticando a ninguna persona que se viste con prendas cortas o ajustadas, ella misma es partidaria del uso de esas prendas. Solamente ha hecho una invitación para que quienes la siguen vean que también existen otras opciones, y que sepan que en muchos, sino es que en todos, la actitud es la que realmente genera un impacto en tu aspecto, en tu look.

