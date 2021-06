Un gran corte de Internet afecta a miles de sitios en todo el mundo: esto es lo que se sabe

Cientos de sitios web a nivel mundial, entre estos CNN, The New York Times, Amazon Web Services, Shopify, PayPal, Reddit y el del Gobierno británico, experimentaron caídas en las últimas horas como resultado de un problema con la configuración del sistema del proveedor de la nube Fastly.

“Nosotros hemos identificado una configuración en los servicios que provocó las interrupciones en nuestros POPs a nivel mundial y ha deshabilitado esa configuración. Nuestra red global está regresando a operaciones”, indicó Fastly en un comunicado en Twitter.

We identified a service configuration that triggered disruptions across our POPs globally and have disabled that configuration. Our global network is coming back online. Continued status is available at https://t.co/RIQWX0LWwl

— Fastly (@fastly) June 8, 2021