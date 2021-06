Adamari López al borde del llanto por su ruptura con Luis Fonsi y no por Toni Costa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Adamari López se confesó con Rebecca Smith habló del duro proceso de bajar de peso, de cómo le costó verse cómo ahora. De cómo le afectaba leer los comentarios de la gente y no lograba entender porqué haciendo de todo no lograba bajar de peso. Admite que a ella tampoco le gustaba cómo se veía. Que la imagen que tenía antes de cumplir los 50 años no era la que a ella le hubiese gustado tener para ese entonces.

En esa entrevista recordar su pasado con Luis Fonsi, cómo su matrimonio se vino abajo, la llenó evidentemente de dolor. Dijo que los dos dolores más fuertes de su vida había sido su divorcio y el hecho de querer ser mamá, de luchar por esto y no lograrlo.

En esa entrevista lloró al recordar el nacimiento de su hija, en cómo el hecho de que naciera a la misma hora que ella solía conversar con su papá, quien había fallecido durante la semana 34 de su período de gestación. Ésa felicidad, aseguró, la tiene marcada y es un momento que no va a olvidar nunca. Admitió que le encantaría ser mamá de nuevo. Adamari quiere tener otro bebé, lo dijo claramente en esta conversación con Rebecca Smith para Hoy Día.

También fue tajante al admitir que no se siente como una mujer de 50 años de edad. En esa entrevista anunció que a partir de los 50 en su vida habrían muchos comienzos, “en muchos sentidos”, afirmó. Hay que recalcar que esta conversación se generó antes de que ella anunciara su separación con Toni Costa y para este entonces, dicen los rumores que ya entre ellos habían problemas, que ya estaban separados. Y esta era una verdad que para ese entonces no quería revelarle al mundo entero.

Esta platica para “Sin Filtros” también ha generado muchas opiniones. Algunos al verla han realizado publicaciones como esta en donde dicen: “Adamari López en controversia al mostrarse al borde del llanto por su ruptura con Luis Fonsi y no por Toni Costa”. Y por si fuese poco destacan que Adamari recalcó que uno de los dolores más grandes de su vida fue su ruptura con Fonsi. “Los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara”. Ahí, en ese momento para esa declaración Adamari, dicen, ya no estaba con Toni.

Por esto muchos creen que una de las grandes razones por las cuales su relación con Toni no funcionó, fue porque ella nunca superó su pasado con Fonsi. Y ante esto muchos le dicen: “supéralo”.

“No es por nada yo se que Luis Fonsi te hizo mucho daño pero ya supéralo”, “Dios mío cuando esa mujer va ha superar a Luís Fonsi, ya cansa”, “A los 10 años y todavía habla de alguien que no la amó. Qué ridícula ,sólo se que ella no es como se quiere vender en cámara”.

