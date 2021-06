Gonzalo Peña ya declaró en el caso de Daniela Berriel y confirmó que hubo violación

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace unos meses, Daniela Berriel denunció a través de sus redes sociales a Gonzalo Peña como presunto cómplice de Eduardo Ojeda de haber abusado de ella y luego de que huyera de México para evitar enfrentar a la justicia, el abogado de la actriz, Xavier Oléa, confirmó que finalmente el actor acudió a las autoridades para rendir sus declaraciones.

El actor español ya dio su versión de los hechos respecto al presunto abuso sexual que sufrió la actriz en marzo del 2020 por parte de Eduardo y lo que dijo apoya la versión de la víctima, según informó Oléa en una entrevista.

“No les pudo decir con detalles qué dijo, por cuidar la investigación, pero Gonzalo Peña dice la verdad, y su verdad coincide con la verdad de Daniela”, reveló en el programa ‘Ventaneando’.

MINUTO 22:20

De acuerdo a la conversación que surgió durante la emisión, se mencionó que lo declarado por Gonzalo es válido en la carpeta de investigación, pues aceptó que lo ocurrido el año pasado en Guerrero sí fue una violación y esto ayuda a fortalecer los argumentos para la apelación.

“Esas declaraciones, al ser ante notario público, tienen una validez legal y fortalecen el dicho de Daniela y fortalece nuestros argumentos para la apelación”, aseguró el representante de Daniela.

El abogado de Berriel evitó dar más detalles sobre el contenido de las declaraciones para guardar las medidas de investigación, pero comentó que ya se hizo la solicitud formal para que la fiscalía las tome en cuenta.

“La Fiscalía General del Estado tendrá que actuar en consecuencia, se lo hemos solicitado formalmente tanto nosotros como abogados de Daniela”, dijo.

Agradecemos la visita de @dannyberriel y su abogado Javier Olea para detallarnos el caso e informarnos que Gonzalo Peña a quien también ella denunció por abuso sexual, ya rindió su declaración. #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo de Azteca UNO. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/abOfXZpJTD — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 8, 2021

Por otra parte, Daniela, quien también estuvo presente en la entrevista, se dijo tranquila con el avance que ha habido en su caso y que confía en que lo dicho por Peña ayude a que, por fin, se le haga justicia.

“Sentí más paz, porque obviamente tener la declaración de él eso me ayuda muchísimo, me ayuda legalmente y me ayuda también a que la gente (crea), porque mucha gente aún seguía dudando, a mí me seguían llegando mensajes todavía negativos y creo que ya teniendo la declaración de Gonzalo ya no hay duda alguna”, destacó.