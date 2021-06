Insólito: cuatro integrantes del equipo de Cuba desertaron en el Preolímpico de béisbol de Florida

Desde que comenzó el Preolímpico de béisbol, en Florida, el equipo cubano sufrió varias perdidas de peloteros. Nuevamente, la Federación Cubana de Béisbol confirmó la deserción de otro pelotero del roster. En esta oportunidad, quien abandonó la concentración fue el lanzador Andy Rodríguez.

El pelotero cubano tenía que tomar un vuelo hacia Japón, para integrase a un equipo de dicho país, luego de recibir la aprobación de la Federación Cubana. Sin embargo, el lanzador no viajó a su sitio de destino, según informaciones expuestas en el reporte oficial del ente federativo.

“Su posición lo convierte en transgresor de los compromisos asumidos con Halcones de Softbank y la FCB, al amparo de la cual oficializó su vínculo con el equipo nipón”, expresaba el comunicado del ente federativo.

Con el caso de Andy Rodríguez, ya son cuatro miembros del plantel cubanos que decidieron abandonar el combinado nacional de su país. Lázaro Blanco, César Prieto y el psicólogo Jorge Figueroa, fueron los otros integrantes del equipo cubano que decidieron irse del equipo.

