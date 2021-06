Entrenador de waterpolo posee 34 cargos de abusos sexuales sobre 10 atletas de California

La organización deportiva, USA Water Polo y un club de California sufrieron una demanda por parte de 12 jugadoras de waterpolo. Específicamente, las demandantes habían acusado a su entrenador de haber cometido abusos sexuales. La resolución del proceso derivó en la obtención de casi $14 millones de dólares que deberá ser dividido entre las víctimas.

Bahram Hojreh Water Polo Coach Sexual Abuse Settlement 12 female water polo players in California who have accused their former coach of sexually abusing them when they were minors have reached a settlement of nearly $14 million https://t.co/sOyUs3Vo9t #ایران #Iran pic.twitter.com/m1YsBqmUL2

Según informaciones de AP, El entrenador en cuestión de trata de Bahram Hojreh. Las atletas señalan que los hechos ocurrieron entre los años 2012 y 2017. En ese sentido, las víctimas acusaron al Internacional Water Polo Club y la organización del mismo, por no haberlas protegido para que no se presentasen los casos de abuso sexual.

En el caso, también habrían estado involucradas un pequeño grupo de taekwondistas, que en su momento aspiraban a represar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. En este sentido, la Corte Suprema del Estado de California manifestó que las organizaciones que se encargan de regir este deporte tienen que garantizar el bienestar y la seguridad de sus atletas.

@CourtTV

WHY is Bahram Hojreh NOT in jail?

Bahram Hojreh is the Polo coach of underage girls in OC CA who were molested during his contact with them. https://t.co/6wLWfyWzcj

— tammy winchelsea (@Tammywinchelsea) June 8, 2021