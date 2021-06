Monja de Los Ángeles roba $800,000 de una escuela para pagar deudas de apuestas

A veces, los crímenes los cometen las personas menos esperadas. Y es que el vicio por las apuestas llevó a una monja ya jubilada a robar cientos de miles de dólares y a enfrentar actualmente una pena de hasta 40 años en una prisión federal.

Retired Nun Mary Margaret Kreuper To Plead Guilty To Embezzling $835K From Torrance Catholic School To Finance Gambling Habit. "Sister girl just want to have fun!" pic.twitter.com/QVTWUStwLG

