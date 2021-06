Gerente hispana de Dunkin’ Donuts es asaltada y asesinada en Pennsylvania: ofrecen $20,000 por información del autor del crimen

Christine Lugo es el nombre de la mujer que fue asesinada cuando llegó a su trabajo, donde se desempeñaba como gerente de un establecimiento de Dunkin’ Donuts, al norte de Filadelfia.

El Departamento de Policía de la localidad dio a conocer que los hechos ocurrieron en horas de la madrugada el pasado sábado 5 de junio.

RIP 40 year old Christine Lugo, who was killed during an armed robbery at the Dunkin on 5th and Lehigh Saturday morning. Police say she was opening the store when the suspect demanded she handed over money. When he did, he shot her @6abc pic.twitter.com/iqcBsqokOU

Según el reporte policíaco, la víctima identificada como Christine Lugo, de 41 años, estaba llegando a la tienda cuando fue sorprendida por un hombre armado que se acercó a ella y la obligó a ingresar a la tienda.

Una vez que estaban en el interior de la sucursal, el delincuente le exigió a la víctima el dinero que estaba en la oficina del establecimiento.

Después de hacerse de todo el dinero el ladrón disparó cobardemente a Christine en la cabeza, quitándole la vida a la mujer hispana, madre de dos hijas.

La policía sabe hasta el momento que el asaltante y asesino es un hombre afroamericano de entre 30 y 40 años de edad, que vestía el día de los hechos una sudadera con capucha color azul, pantalones deportivos grises y zapatos deportivos de color gris.

El Departamento de Policía de Filadelfia ofrece una recompensa de $20,000 dólares por cualquier tipo de información que conduzca al arresto y condena de la persona involucrada en el ilícito.

Los seres queridos de Lugo y sus compañeros de trabajo, honraron su memoria con carteles, veladoras y globos a las afueras del establecimiento de Dunkin’ Donuts en donde le fue arrebatada la vida.

“Mi mamá era un ser humano hermoso. Se preocupaba por todos. Mi mamá creía en las segundas oportunidades, ella creía en las terceras oportunidades”, comentó Frances Rodríguez, hija de la víctima.

“Ella era una persona muy especial. Es una locura que alguien pueda venir y quitarle la vida a una persona como si nada”, dijo su compañero Gilberto Meléndez.

Por su parte Dunkin’ Donuts emitió un comunicado de prensa para pronunciarse por el lamentable asesinato de quien fuera gerente de una de sus sucursales en Pensilvania.

MEMORIAL: A large memorial has been built for Christine Lugo, 40 who was shot and killed while working at this Dunkin’ in North Phila.

Howard Sanchez (pic) said his son worked with Lugo. He wants his private armed security company to oversee the store when it reopens.@6abc pic.twitter.com/hbXqKLSsNd

— George Solis (@GeorgeSolis) June 7, 2021