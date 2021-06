Bebé sufrió doble tragedia: cayó de una ventana y murió atacado por perros pit bulls en Nueva Jersey

Un niño de 3 años sufrió una doble tragedia: primero cayó de una ventana en su casa en Nueva Jersey y seguidamente fue atacado mortalmente por dos perros pit bulls de su familia, en el patio trasero.

La situación está siendo investigada por la Oficina del Fiscal del Condado Union. Los funcionarios de la ciudad Elizabeth confirmaron el incidente, que ocurrió la tarde del miércoles.

El bebé no identificado se había caído por la puerta mosquitera de la ventana al patio trasero de su hogar, en la cuadra 400 de South 5th Street, alrededor de las 5:30 p.m., dijo la policía de la ciudad. Allí, lo atacaron los perros que pertenecían a su familia, según la fiscal del condado, Lyndsay Ruotolo.

RLS Media informó que el niño se había caído 15 pies y fue atacado por dos pit bulls. El menor herido fue trasladado de urgencia al Trinitas Regional Medical Center, donde murió poco después.

Representantes de una organización local de control de animales respondieron y llevaron a los canes a otro lugar, dijo la fiscal Ruotolo, y agregó que no se habían presentado cargos penales en este momento.

En marzo otro niño de 3 años también murió en Nueva Jersey atacado en su patio trasero por dos pit bulls que habían ingresado desde la propiedad de un vecino hispano. Esos animales fueron baleados por policías que acudieron a la escena, y luego sacrificados, pero su dueño fue librado de cargos.

Algunos en esa comunidad dijeron que nunca antes se había sabido que esos perros fueran agresivos, pero otros los describieron como amenazas cuando les daban rienda suelta en el vecindario. Una mujer afirmó que se había puesto en contacto con las autoridades varias veces con respecto a estos animales, pero finalmente sucedió la tragedia el 16 de marzo.

