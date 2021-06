“Fui al baño y mi bebé se cayó por la ventana”: matarán a los perros pit bulls que causaron muerte de niño en su casa en Nueva Jersey

Las autoridades municipales de Elizabeth (Nueva Jersey) anunciaron que serán sacrificados los dos perros pit bulls que atacaron mortalmente a un niño de 3 años que vivía en la misma casa que los animales.

El menor no identificado sufrió una doble tragedia la tarde del miércoles: primero cayó por la puerta mosquitera de una ventana en su casa y seguidamente fue atacado mortalmente por los dos canes pit bulls de su familia, en el patio trasero.

Vecinos dijeron que la madre reaccionó de inmediato y fue a rescatar a su hijo, pero que fue una escena horrible mientras intentaba quitarle los perros al niño. El menor herido fue trasladado de urgencia al Trinitas Regional Medical Center, donde murió poco después.

“Vi a la madre, estaba llena de sangre en sus manos, su camisa”, dijo la vecina María Rocha a ABC News en una entrevista después del ataque. “Ella me dijo: ‘mi bebé, mi bebé, fui al baño y mi bebé se cayó por la ventana'”.

“Los perros están actualmente en cuarentena y la ciudad está buscando que los sacrifiquen. Tenemos que esperar hasta que se complete la investigación”, dijo un portavoz de la ciudad Elizabeth a Pix11.

Los funcionarios de salud de Elizabeth ordenaron que los perros fueran retirados de la casa y desde entonces una organización local de animales se ha encargado temporalmente de ellos, informó la fiscal del condado Union, Lyndsay Ruotolo.

La fiscalía, el jefe de policía de Elizabeth, Giacomo Sacca, y el director de policía, Earl Graves, dijeron que las circunstancias están bajo investigación y que no se han presentado cargos penales en este momento.

Testigos entrevistados por ABC News dijeron que estos perros eran bastante agresivos y que el patio en el que cayó el niño estaba lleno de heces, motocicletas, herramientas eléctricas y escombros.

En un caso similar, en marzo otro niño de 3 años también murió en Nueva Jersey atacado en su patio trasero por dos pit bulls que habían ingresado desde la propiedad de un vecino hispano. Esos animales fueron baleados por policías que acudieron a la escena, y luego sacrificados, pero Santos Rodríguez, su dueño, fue librado de cargos.

