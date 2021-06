Kim Kardashian ya dio a conocer las causas por las que se separó de Kanye West

Cuando se dio a conocer que Kim Kardashian y Kanye West emprenderían caminos por separado después de 7 años de matrimonio comenzaron una serie de especulaciones al respecto, pues ninguna de las dos celebridades había querido brindar detalles de su divorcio, hasta ahora.

‘Keeping up with the Kardashians’ llegó a su fin tras 20 temporadas y como muchos lo esperaban, Kim decidió cerrar esta etapa confesando las causas que motivaron su divorcio.

Fue durante el episodio final que le reveló a su mamá, Kris Jenner, que sus expectativas no estaban siendo cubiertas por Kanye, por lo tanto consideró que lo correcto era efectuar una separación oficial.

“Siento que he trabajado tan duro en la vida para lograr todo lo que quería y he estado a la altura de mis expectativas y logrado 10 veces más de lo que pensaba que era humanamente posible, pero no tengo una persona con quien compartir eso”, fueron sus palabras.

Kim Kardashian talking about being lonely in her marriage with Kanye West; also sharing how Khloe and Tristan’s relationship made her realize the littlest thing she’d missed😭😢🥺 oh my KimYe, my heart can’t take this anymore 💔 #KUWTK pic.twitter.com/oKRbkjTJ2E

— Ogechi (@OgeKardash) June 11, 2021