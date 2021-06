A 23 años de la hazaña del ’23’: la canasta de Michael Jordan para ganar el sexto título de la NBA con los Bulls [Video]

Se cumplen 23 años de la canasta que cerró con el último baile de la dinastía de los Chicago Bulls. Cortesía, por supuesto, de Michael Jordan, en un 14 de junio de 1998 los Bulls ganaron su sexto anillo de la NBA, venciendo en el sexto juego de las finales a Utah Jazz.

“Su Majestad”, denominado como el mejor jugador de la historia del baloncesto, le puso la guinda al pastel a su legendaria carrera con la icónica canasta para adelantar a los Bulls por un punto (87-86) restando poco más de cinco segundos en el reloj.

Today is the 23-year anniversary of an iconic shot by No. 23.

On this date in 1998, Michael Jordan scored 45 points and hit a jumper vs the Jazz with 5.2 seconds left to clinch his 6th and final NBA championship. pic.twitter.com/8MYBbXU1JT

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 14, 2021