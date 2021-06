Claves para los inmigrantes con TPS y su camino a la “green card” tras decisión de Corte Suprema

El 7 de junio, la Corte Suprema dictaminó que los inmigrantes bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos no pueden solicitar una “green card”, pero eso no significa que no puedan buscar opciones o deban dejar el país.

La opinión fue escrita por la jueza Elena Kagan, quien consideró que los inmigrantes indocumentados, aún bajo protección de TPS, no pueden aplicar por una “green card”, debido a que se deben seguir lineamientos de la Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA), la cual establece que un extranjero puede obtener Residencia Permanente si ingresó en forma legal al país.

El caso revisado por los ministros fue el de Jose Santos Sanchez, originario de El Salvador, quien vivió en los EE.UU. durante dos décadas y argumentó que cumplió con el mandato de ingreso legal, debido a que es beneficiario de TPS, pero su petición de “green card” ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fue rechazada.

Los jueces del Máximo Tribunal consideraron que los indocumentados con TPS no fueron admitidos legalmente “y su TPS no altera ese hecho”, escribió en su opinión la jueza Kagan.

“Por lo tanto, no puede convertirse en residente permanente de este país”, cosideró. “Sánchez no ingresó legalmente y su TPS no elimina el efecto de esa entrada ilegal”.

Sin embargo, organizaciones civiles señalan que beneficiarios con TPS están preocupados con la decisión del Máximo Tribunal, pues creen que serán deportados.

La coalición Alianza Americas lanzó una campaña que explica a los tepesianos “lo que no significa” la decisión de la Corte Suprema:

>> Que un beneficiario debe dejar de organizarse para que haya una solución permanente

>> Que su protección de TPS queda cancelada

>> Que su Autorización de Empleo queda cancelado

>> Que las personas con TPS deben empacar sus cosas y dejar el país

