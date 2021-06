Varane tomó una decisión: quiere irse del Real Madrid para volver a Francia y jugar con el PSG

El Confidencial reportó que el central Raphael Varane decidió cuál es el próximo paso que dará en su carrera: dejar el Real Madrid con la intención de unirse al PSG. El francés querría volver a jugar en su país a nivel de clubes, tras hacerlo solo una temporada como profesional.

“Varane quiere regresar a Francia, donde el París Saint-Germain ya se ha interesado por él. También ha sido sondeado por el Manchester United, pero el jugador no contempla otra opción, de momento, que regresar a Francia después de 10 temporadas en el Real Madrid“, señala El Confidencial.

🚨🌖| Raphael Varane has decided to leave Real Madrid and wants to join PSG. Manchester United are also interested, but he wants to return to France. @elconfidencial #rmalive

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 14, 2021