Efecto Cristiano: Coca-Cola perdió $4 billones de dólares en la bolsa tras acción de CR7 en la Eurocopa

El hecho de que Cristiano Ronaldo cambiara las botellas de Coca-Cola por agua durante la conferencia de prensa pre-partido ante Hungría no tardó en tener un efecto colateral. Un día después de la acción, las acciones de la compañía bajaron su valor en la bolsa de valores, totalizando una pérdida de hasta $4 billones de dólares de un día para otro.

En la bolsa de valores, Coca-Cola perdió el 1.6% de su valor, pasando de ser valorada en $242 billones de dólares a $238 billones de dólares. Repetimos, una millonaria pérdida que asciende a $4 billones de dólares. En un solo día.

Coca Cola lost $4 billion in value today after the CR7 gesture of removing the bottles went viral. #CocaCola was valued at $242 billion before Ronaldo's gesture and afterwards, it went down to $238 billion.

Cristiano Ronaldo caused a fall of 1.6% in Coca Cola's value. pic.twitter.com/PhplfjBBlp

— Abdullah. (@SaidbyAbdullah) June 15, 2021