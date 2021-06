Lin-Manuel Miranda pide perdón por la ausencia de afrolatinos de piel oscura en “In The Hights”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El estreno de la película “In The Heights”, el nuevo proyecto de Lin-Manuel Miranda basado en el musical que él mismo escribió en 2008, ha sido recibido con reacciones encontradas: a las excelentes críticas que han recibido tanto la trama como la banda sonora se han sumado otras no tan buenas por excluir a los actores con un color de piel más oscuro del elenco principal a pesar de que la historia está ambientada en Washington Heights, un barrio que se caracteriza por su diversidad étnica y cultural. Ahora el actor y productor Lin-Manuel Miranda ha reaccionado a estas acusaciones para dar un verdadero ejemplo de humildad y reconocer que el proceso de casting no estuvo a la altura de los estándares que se habían fijado. Por eso pide perdón por la ausencia de afrolatinos en “In The Hights”.

“He estado siguiendo el debate en torno a la representación afrolatina en nuestra película este fin de semana y está claro que muchos en nuestra comunidad afrolatina de piel oscura no se sienten lo suficientemente representados, en particular en los papeles principales”, ha explicado Lin-Manuel en las redes sociales sobre su película “In The Heights”.

“Puedo sentir el dolor y la frustración por el ‘colorismo’ y por no sentirse vistos en los comentarios. He asimilado que sin una representación suficiente de afrolatinos de piel oscura, la comunidad que tanto queríamos representar con orgullo y alegría se siente excluida de mi obra”, agregó.

El mismo ha agradecido que los espectadores le hayan planteado su opinión acerca de los fallos que cometió a la hora de “pintar un mosaico” de la población que protagoniza su película. En cualquier caso, se sigue sintiendo muy orgulloso del resultado final, aunque reconozca la necesidad de “rendir cuentas” por sus propios fallos.

“Gracias por sus sinceros comentarios. Prometo hacerlo mejor en mis futuros proyectos, y seguir dedicándome a aprender y a evolucionar, como todos tenemos que hacer para asegurarnos de que honramos a nuestra diversa y vibrante comunidad”, dijo el productor refiriéndose a los afrolatinos.

Hace apenas unos días, Lin-Manuel conversó con El Diario NY y nos comentó lo difícil que fue convencerlo de estrenar esta película un año después por la pandemia. Él no quería esperar, pues quería ver su obra para el 2020 en pantalla pero el director de “In The Heights”, Jon M. Chu, le argumentó que los actores latinos que en ella habían participado y sobre todo la comunidad hispana debían tener la debida introducción e importancia que se merecen. Así fue y, en tan sólo una semana, muchos latinos son los que se han sentido identificados con la historia que allí se cuenta. Esto a pesar de haber recaudado en una semana sólo $11,4 millones de dólares, muy por debajo de lo que tenían previsto.