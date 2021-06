Lin-Manuel Miranda nos cuenta qué significa para él el estreno de “In the Heights”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Como dice Anthony Ramos, el cerebro de Lin-Manuel Miranda está trabajando todo el rato. Tan sólo en los últimos meses este boricua de Nueva York ha escrito la música para un film de Disney, “Encanto”; estrenó una versión para streaming de “Hamilton”; puso voz y compuso la música para la película animada “Vivo”; dirigió por primera vez un film, “Tick, tick… Boom!”…

Pero todo empezó mucho antes, con el cambio de siglo, cuando al Lin-Manuel adolescente se le conocía en Nueva York como “el hijo de Luis Miranda”, empezaba a salir con la que ahora es su esposa y madre de sus hijos, y comenzaba a escribir un musical sobre la vida en el Alto Manhattan.

“In the Heights” se hizo realidad. Al éxito off-Broadway le sucedió un estreno en el teatro Richard Rodgers. Fue nominado a 13 premios Tony y ganó cuatro, incluido el de Mejor Musical. Después de tres años de representaciones en Broadway, comenzó una gira nacional y llegó hasta Londres.

Ahora, con un año de retraso por culpa de la pandemia, llega la versión película de “In the Heights”, dirigida por Jon M. Chu y con Miranda detrás de toda la producción. Además, se reservó un pequeño papel de vendedor de piraguas en las calles de Washington Heights.

Lin-Manuel Miranda nos atendió hace unos días desde el norte del estado de Nueva York, donde estaba trabajando en la edición de su próxima película, “Tick, tick… Boom!”.

Pregunta: ¿Cómo te conocen ahora en el barrio?

Lin-Manuel Miranda: En Washington Heights, dependiendo del bloque, yo soy Lin-Manuel Miranda o yo soy el hijo de Luis Miranda. En muchos bloques me dicen: “Tú eres el de Luis Miranda”.

P.: La película se iba a estrenar la primavera de 2020, pero llegó la pandemia. ¿Qué se siente al estrenarla ahora?

L.M.M.: Yo fui al que más tuvieron que convencer. Warner tenía un paquete de películas y tenían que decidir qué hacer con ellas. Sobre “In The Heights” nos dijeron: “Es un film del que estamos muy orgullosos. Es una película de verano, pero no creemos que los cines vayan a estar abiertos para junio. Queremos pasarla para junio del año que viene”. Y yo les decía: “¡Pero es tan buena!”. Me sentía súper desesperado. Como cuando tenía veintipico años y quería estrenar “In The Heights” en el teatro por primera vez y me decían que tenía que esperar. Pero el que me convenció fue Jon M. Chu, porque lo que él pudo hacer con “Crazy Rich Asians” no fue sólo una película súper increíble y exitosa, sino que creó un grupo de estrellas asiáticas y asiático-americanas. Y ahora Henry Golding protagoniza películas, y Gemma Chan está en películas de Marvel. Jon me dijo que si esperábamos un año, podríamos hacer lo mismo con este grupo de actores latinos y latinas tan increíbles que son realmente estrellas del cine. Queríamos darles la introducción que se merecen.

P.: “In the Heights” fue tu primera gran obra. Me imagino que le tienes un cariño especial. ¿Qué se siente llevándola ahora al cine?

L.M.M.: Mi sentimiento hacia el film es mi sentimiento hacia el barrio. He vivido con él tantos años que veo las capas que tiene dentro. Yo empecé a escribir “In the Heights” cuando tenía 19 años. ¡Tengo 41 años! (Se ríe). Puedo ver una secuencia de la película como “When You’re Home” y me acuerdo del momento en que la estaba escribiendo, cuando mi esposa y yo empezábamos a salir y a enamorarnos. Ella también creció en Washington Heights. Me llevó a sus lugares favoritos; yo la llevé a mis sitios favoritos… Y Tommy Kail, mi director, me decía: “¡Escribe la canción, escribe ahora la canción de Benny Miller. Te estás enamorando!”. También Jon escogió filmarlo en J. Hood Wright Park, que es un parque muy central en nuestras vidas. Mis hijos solían jugar en el parque; la abuela de mi esposa vivía al lado de ese parque ¡y se puede ver el edificio en la película! Esta película que sale en 2021 es también 20 ó 30 años de la historia de mi vida. Es muy personal.

P.: ¿Fue difícil adaptar al cine la obra de teatro?

L.M.M.: Cuando estaba escribiendo la obra por primera vez me inspiré en “Fiddler on the Roof” y “Cabaret”, porque tratan de comunidades que están cambiando. Eso es lo que nuestro barrio estaba viviendo, así que me inspiré en esos musicales. La película “Cabaret” es la mejor adaptación de un musical de teatro, pero también es súper diferente. Hay personajes en la obra que no salen en la película, pero no los echas de menos cuando la ves. ¡La película es la película! Hubo canciones que tuvimos que cortar, pero también tuvimos la oportunidad de hacer cosas en el cine que no podíamos hacer en el teatro. Cuando Jon vio la piscina Highbridge en la calle 175 por primera vez dijo: “Si ponemos ‘96,000’ [una de las canciones de la obra] aquí…”. Una escena en una piscina nunca se podría haber hecho en el teatro Richard Rogers. O tener a Benny y Nina bailando en el lateral de un edificio cuando cae el sol… Él siempre estaba buscando qué podíamos hacer en el cine que no se podía hacer en el teatro; cómo contar la historia de forma cinemática.

P.: Filmaron en Washington Heights y la comunidad participó…

L.M.M.: Sí, en 2019. Teníamos que ir con mucho cariño. Porque la película se llama “In The Heights”. ¡Quería que el barrio estuviera orgulloso de ella! Queríamos que los extras fueran locales y en el casting les dije: vamos a arruinarles el parqueo durante un mes, les pido perdón por adelantado. Pero venimos con amor, somos vecinos y queremos inmortalizar estos bloques, esta energía y esta cultura. Todo el barrio participó. Nos convertimos en parte del barrio y nos recibieron con los brazos abiertos.

P.: De “Hamilton” se hizo una versión para streaming, pero de la obra de teatro. ¿Veremos una versión película de “Hamilton”?

L.M.M.: Lo que hicimos con “Hamilton” creo que fue lo mejor de los dos mundos. Literalmente pasé 6 años escribiendo esa obra y Tommy hizo una gran película de ella, exactamente como la escribí y pensé para el teatro. Es curioso que “In the Heights” y “Hamilton” se intercambiaron. Se suponía que “Hamilton” salía en octubre de este año y “Heights” el año pasado. Cuando “Heights” se retrasó dijimos: tenemos Hamilton aquí, lancemos al menos esto. No sé, necesitaría un director que realmente me convenciera de por qué una versión película de “Hamilton” iba a ser mejor que lo que estuve 6 años escribiendo y ya puedo ver como un film. ¡Buena suerte a ese director!