Podrás pagar en tiendas físicas de Amazon sin hacer fila en cajas

¿Te imaginas hacer tus compras sin necesidad de hacer largas filas? Pues esto ya es toda una realidad en la nueva tienda de Amazon, la cual es física y tiene como nombre Amazon Fresh. Aquí, los clientes podrán ahorrar mucho tiempo pagando con la tecnología Just Walk Out (Solo camina hacia afuera). Se espera que la tienda se inaugure este 17 de junio en The Marketplace en Factoria, Bellevue, Washington.

En la tienda, los clientes podrán encontrar productos como vegetales, frutas, carnes, mariscos, comida preparadas y productos de panadería. Esta será la primera vez que Amazon logra incorporar la tecnología Just Walk Out a una tienda tradicional de alimentos

La manera en que funciona es la siguiente: llegas a la tienda, eliges lo productos que quieras y sales por la línea de cajas que ya tienen la tecnología Just Walk Out. Cabe señalar que también tendrá opción de pago en cajas tradicionales atendidas por personas, por si te sientes más cómodo haciéndolo de esta manera.

Just Walk Out es una tecnología que combina visión de computadora, fusión de sensores y aprendizaje profundo. Dicha tecnología se conecta con la cuenta de Amazon o a la tarjeta de crédito de los clientes. Al entrar a la tienda, los clientes deben seleccionar si usarán Just Walk Out o las cajas tradicionales a la hora de pagar.

Esta tecnología podría hacer que Amazon tome ventaja en el negocio de ventas de comestibles ante competidores como Walmart.

Si decides usar la nueva tecnología de pago, primero debes escanear el código QR de la app de Amazon, o usar Amazon One para escanear la palma de su mano. También puedes insertar una tarjeta de crédito o débito vinculada a tu cuenta de Amazon.

Con cualquiera de estas tres opciones, podrás entrar a la sección de la tienda con el servicio Just Walk Out.

Ya que estés adentro, toma un carrito y escoge los productos que quieras como lo haces en cualquier tienda. Las cosas que eches al carrito se añadirán de forma automática a tu carrito virtual, y cualquier cosa que quites, se quita también de forma virtual.

Al final, solo tienes que escanear o insertar tu método de ingreso y podrás salir de la tienda. El cobro se hará automáticamente a tu cuenta.

Amazon Fresh tendrá un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche todos los días.

