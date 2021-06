Marcelo Martins atacó a la Conmebol: “Si se muere una persona, ¿qué van a hacer ustedes?”

La situación de contagios por el COVID-19 en el marco de la Copa América parece no tener control. Los reportes indican que diariamente la cifra de contagios dentro del torneo aumenta. Ante este contexto, el referente y goleador de la selección de Bolivia, Marcelo Moreno Martins, estalló en contra de la Conmebol asegurando que solo les interesa el dinero.

Marcelo Moreno Martins speaks out to CONMEBOL, how they care about money over somebody's life.

He's 100% right but will get a suspension now without a doubt. Imposing your authority like this kills the concept of free speech. When can this be called slavery?#CopaAmerica2021 pic.twitter.com/htzY5gmJRl

June 15, 2021