Video: Altuve le regaló un Walk Off Grand Slam de cumpleaños al manager de Houston Astros

Dramático triunfo de los Houston Astros de 6 carreras por 3 frente a los Texas Ragers en el Minute Maid Park, en el día del cumpleaños de Dusty Baker. El manager de Houston sufrió, porque su equipo estuvo a un strike de perder, pero entre Carlos Correa y José Altuve le dieron vuelta a la historia.

En la novena entrada el cerrador Josh Sborz estuvo a un pitcheo bueno de terminar el juego hasta que el campocorto boricua Carlos Correa le despachó un jonrón solitario para igualar las acciones. Y en las entradas extras apareció ‘Astroboy’.

Miles Straw y Jason Castro salieron a batear antes de Altuve y negociaron bases por bolas. Con ellos en base se congestionó el diamante y llegó el turno del segunda base venezolano, quien se sentó a esperar una recta y la pescó. Demarcus Evans había puesto un pitcheo en strike y en el segundo envío intentó ser agresivo y se quedó en la zona de poder.

Bottom of the 10th. Bases loaded. Down by one.

WALK-OFF. GRAND SLAM. JOSE ALTUVE. pic.twitter.com/OucAwt42cV

— Houston Astros (@astros) June 16, 2021