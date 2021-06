MLB suspenderá a pitchers que usen sustancias pegajosas en las pelotas: figuras como Trevor Bauer y Tyler Glasnow criticaron la medida

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A partir del 21 de junio, MLB impondrá duras sanciones a los lanzadores que utilicen sustancias pegajosas para mejorar el agarre en las pelotas. Para lanzadores estrellas como Trevor Bauer y Tyler Glasnow, la medida les perjudica en demasía. La polémica continúa.

Los oficiales revisarán a los lanzadores entre 8 y 10 veces por partido, con la finalidad de verificar si usan o no “sustancias extrañas”. Si descubren a un pitcher que use dichas sustancias, el mismo será expulsado del partido, y deberá afrontar una suspensión de 10 partidos, según los reportes de ESPN.

Starting June 21st, MLB will prohibit pitchers from using foreign substances: – Umpires will do periodic checks on pitchers throughout the game – Any pitcher who uses foreign substances will be ejected & suspended pic.twitter.com/1RHwiJTEWs — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 15, 2021

Lanzadores contra MLB

La polémica cobró fuerza tras unas declaraciones de Gerrit Cole, as de los Yankees, quien dio a entender que usa sustancias para mejorar su agarre, y que dicha acción es una tradición que se ha transferido de generación en generación.

Tyler Glasnow, as de Tampa Bay Rays, quien recientemente se lesionó el codo, atribuyó su lesión al cambio que tuvo que realizar debido a las observaciones de MLB: “De verdad creo que me lesioné por ello. Me frustra que ellos (MLB) no entiendan. Los lanzadores necesitan tener cierto control y agarre en la pelota. No quiero que esto le pase a nadie más“, contó.

“I am telling you, I truly believe that’s why I got hurt… I’m frustrated that they don’t understand… Pitchers need to be able to have some control & grip on the ball. I don’t want this to happen to anyone else." – Tyler Glasnow (via @TriciaWhitaker)pic.twitter.com/a7FXD56GoQ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 15, 2021

Trevor Bauer, una de las personalidades más reconocidas de la liga, y por supuesto, uno de los ases de Los Angeles Dodgers, acompañó las declaraciones de Glasnow, siendo aún más directo en su señalamiento en contra de MLB.

“Ellos mantuvieron esto bajo la alfombra por 4 años. Ahora tienen una reacción automática para cambiar la percepción pública. Difícil de escucharlos hablar de ‘integridad competitiva’ cuando ellos (MLB) no tienen integridad en primera instancia“, concluyó Bauer.

La mayor molestia de Bauer con MLB es porque la liga decidió cambiar las reglas a mitad de temporada, cuando le había asegurado semanas atrás a los jugadores que no tendrían que preocuparse de nada referente al reglamento.

Only one of the MASSIVE problems with what @MLB is doing. They’ve knowingly swept this under the rug for 4 years. Now they implement a knee jerk reaction to shifting public perception. Hard to hear them talk about “competitive integrity” when they have no integrity to begin with. https://t.co/7KZ3Pu7MM0 — Trevor Bauer (トレバー・バウアー) (@BauerOutage) June 15, 2021

Bauer concluyó con un video que grabó desde el dogout, en el cual muestra cómo está dominando el agarre de una pelota gracias a sustancias pegajosas, y a la vez le pregunta a MLB con ironía si su acción es legal o no. Resta mucha tela por cortar.