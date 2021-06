Ladrón terminó en el hospital tras robar vehículo diplomático y estrellarse contra 10 autos y restaurante cerca de la ONU en Nueva York

Un vehículo registrado a nombre del cónsul general de Qatar en Nueva York fue robado ayer en Midtown East Manhattan por un ladrón que luego se estrelló contra varios autos y un restaurante extendido al aire libre por la pandemia.

El empleado conductor del automóvil lo estaba lavando cuando lo robaron. En ese momento vehículo diplomático estaba estacionado con las llaves adentro en East 51st Street y First Avenue, cerca de la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alrededor de las 10 a.m., reportó la policía de Nueva York (NYPD).

El ladrón no identificado aceleró hacia el este por East 51st, golpeando a otros 10 vehículos y el área para comer de un restaurante, antes de detenerse. Fue detenido con cargos pendientes y llevado al Hospital Bellevue por heridas leves, reportó New York Post. El gobierno de Qatar no ha emitido comentarios.

Aparentemente durante la pandemia, al haber menos automóviles circulando, las calles y aceras de NYC se han vuelto un terreno de exceso de velocidad e imprudencia, generando más accidentes viales, según las estadísticas de un informe reciente del Manhattan Institute. También NYPD ha reportado un aumento en el número de autos robados desde principios de año.

🚨 New York police arrest a Manhattan thief who stole a car registered under Qatar’s consul general on Wednesday.

The thief crashed into 10 other vehicles and an outdoor eatery shortly after stealing ithttps://t.co/SaBlP4qGEf

— Doha News (@dohanews) June 17, 2021