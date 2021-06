Por qué razones las acciones de Coca-Cola cayeron ayer y no tiene que ver tanto con Cristiano Ronaldo

Como seguro sabes, hace un par de días Coca-Cola recibió un revés por parte del futbolista Cristiano Ronaldo, quien despreció la bebida enfrente de varios periodistas durante una rueda de prensa. Inmediatamente después, la empresa de gaseosas tuvo una caída en su valor de mercado de $4,000 millones de dólares, por lo que todos llegaron a la conclusión: “Esto fue culpa de Ronaldo”.

¿Pero esto realmente es cierto? La realidad es que la empresa ya tenía problemas desde antes.

Cristiano Ronaldo simply moving Coca Cola out of the way and saying “drink water” caused Coca Cola to lose $4 billion in value today… pic.twitter.com/pOsOsXiXGy

— Jomboy Media (@JomboyMedia) June 15, 2021