Cristiano Ronaldo hace que Coca-Cola pierda $4,000 millones en un solo día

Sin lugar a dudas, el famoso futbolista Cristiano Ronaldo puede hacer que las marcas de productos incrementen sus ventas, pero también puede provocar todo lo contrario. Y es que el deportista hizo que la compañía de refrescos Coca-Cola perdiera $4,000 millones de dólares en valor de mercado, todo porque Ronaldo despreció unas botellas de la gaseosa durante una conferencia de prensa de la Eurocopa 2020.

Cristiano Ronaldo simply moving Coca Cola out of the way and saying “drink water” caused Coca Cola to lose $4 billion in value today… pic.twitter.com/pOsOsXiXGy

El valor de mercado de la compañía cayó de $242,000 millones a $238,000 millones, es decir que fue una caída de $4,000 millones de dólares.

Después de hacer a un lado las botellas, el futbolista mostró a los reporteros ahí presentes una botella de agua al tiempo que decía: “¡Agua!”, dando a entender que eso es lo que prefería.

Cabe señalar que Coca-Cola es una de las empresas patrocinadoras del torneo de la UEFA EURO 2020. Ante la acción de Ronaldo, Coca-Cola hizo una declaración al diario The Guardian que decía: “Todos tienen derecho a sus preferencias de bebida”.

Además, según los informes, un portavoz de Euro 2020 dijo: “A los jugadores se les ofrece agua, junto con Coca-Cola y Coca-Cola Zero Sugar, a su llegada a nuestra conferencia de prensa”.

El vocero añadió que sin el apoyo de marcas como Coca-Cola, no podrían organizar un torneo con tanto éxito para jugadores y aficionados, ni invertir en el futuro del fútbol a todos los niveles.

La asociación de Coca-Cola con la UEFA se remonta a 1988.

Con este hecho, Ronaldo pudo haber iniciado una tendencia, porque el futbolista francés Paul Pogba hizo el mismo gesto con una botella de cerveza Heineken luego de un partido con Alemania el martes.

First Ronaldo with the Coca-Cola…

Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference 🍺❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP

— Goal (@goal) June 16, 2021