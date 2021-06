Video: Cristiano Ronaldo corrió como un atleta olímpico y definió como un ‘9’ ante Alemania

Un atleta completo en todas las facetas y con las herramientas necesarias para brillar en el fútbol, así es Cristiano Ronaldo. No acusa a la edad, con 36 años sigue a plenitud y vigente para intentar llevar conquistar con Portugal su segunda Eurocopa.

Es cierto que la selección portuguesa perdió este sábado 2-4 frente a Alemania en Múnich, pero el gol del ‘Bicho’ le dio la vuelta al mundo. Alemania cobró un córner y quien despejó fue Cristiano, así como si fuera un defensor central. Después de hacer la tarea defensiva vio terreno libre y prendió su sprint habitual.

36-year-old Cristiano Ronaldo cleared the ball from his own box and sprinted ahead of everyone on the pitch to score the opening goal for Portugal in less than 15 seconds 😳

