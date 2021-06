Videos: Dos autogoles condenaron a Portugal frente a los alemanes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La última vez que Alemania había derrotado a Portugal en un torneo internacional fue en el Mundial Brasil 2014 y esa tarde le endosaron un clamoroso 4-0. La historia se repitió en la Eurocopa 2020 con una modificación en el resultado final: 2-4 en el Football Arena Munich, la casa del Bayern.

Todo empezó con una corrida espectacular de Cristiano Ronaldo desde su arco, tras despejar un córner, y finalizar con un gol en el área chica. Antes, Bernardo Silva condujo y puso un pase exquisito a Diogo Jota para que habilitara a CR7.

RONALDO'S FIRST EVER GOAL AGAINST GERMANY 💥 Unstoppable 👊 pic.twitter.com/XcaIiHTjFv — ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2021

Sin embargo, llegó la arremetida. Portugal perdonó nueva oportunidades y la mala fortuna también recayó en su área. Robin Gosens centró por izquierda, buscando a Kai Havertz, y encontró fue la pierna contraria de Rúben Dias para apuntarse un autogol al 35’.

IT'S THAT MAN KAI HAVERTZ 🇩🇪 pic.twitter.com/W7lFcnpgVY — ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2021

ANOTHER OWN GOAL BY PORTUGAL 😱 Germany don't care! pic.twitter.com/YNIBAAYrzI — ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2021

Cuatro minutos después llegó el segundo autogol. Thomas Müller centró para Havertz, rechazaron y cayó en Kimmich. El carrilero teutón volvió a centrar, esta vez por abajo, y fue la pierna de Raphael Guerreiro que introdujo el parcial 1-2.

HAVERTZ GETS HIS GOAL THIS TIME 🇩🇪 Germany are dominating 🚀 pic.twitter.com/MVCqgcS5IC — ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2021

GERMANY ARE RUNNING RIOT 😳 pic.twitter.com/A9jT4RJpli — ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2021

En el complemento sí llegaron los goles sin intervenciones previas de portugueses. Kai Havertz lo hizo al 51’ y Robin Gosens al 60’. Portugal descontó al 67’ por intermedio de Diogo Jota, quien esta vez fue el definidor tras una asistencia de Cristiano Ronaldo.

Game on?! Ronaldo chips it over Neuer for the assist to Jota 🔥 pic.twitter.com/RSKweYPgGD — ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2021

Ahora el Grupo F tiene a Francia en el liderato con 4 puntos (+1), Alemania sigue con 3 (+1), Portugal con 3 unidades (+1) y finaliza Hungría con 1 punto (-3). En la última jornada Portugal enfrentará a Francia y Alemania a Hungría.

