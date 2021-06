Todos se burlaron de Cristiano Ronaldo: futbolistas, entrenadores y ex compañeros se mofaron del gesto de CR7 y Coca-Cola

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El gesto de Cristiano Ronaldo con las botellas de Coca-Cola dio mucha tela que cortar. Un simple gesto que generó cientos de reacciones y consecuencias económicas. Sin embargo, la acción del futbolista portugués fue motivo de muchas burlas de personalidades de la Eurocopa 2020 y también fuera de ella.

Scott McTominay ama Coca-Cola

El futbolista del Manchester United y de la selección escocesa no pudo ser más disimulado. Justo al finalizar la conferencia de prensa, el joven futbolista agarró una botella de gaseosa que estaba sobre la mesa y dijo: “Amo la Coca-Cola”.

Lukaku le da el “okey” a la compañía

El potente delantero de la selección de Bélgica, Romelu Lukaku, se unió al tema del momento. Justo antes de comenzar con sus declaraciones, el futbolista entre risas le manda un mensaje a la empresa: “Hable con Roc Nation, podemos hacer algo juntos con Coca-Cola”.

“Coca-Cola call Roc Nation!” 📲 Romelu Lukaku’s turn to get in on the action 😂 Heineken never stood a chance though… 😬 pic.twitter.com/r3foj43WDX — Hayters TV (@HaytersTV) June 17, 2021

Entrenador de Rusia tenía sació su sed

Stanislav Cherchésov, seleccionador ruso, no se resistió ante la tentación de la bebida. El entrenador la destapó y comenzó a tomarla. Su jugador, Gueorgui Dzhikiya, lo acompañaba en la conferencia de prensa y ambos comenzaron a sonreír por la curiosa escena que estaban sosteniendo.

Russia coach Stanislav Cherchesov is not one to conform 🤣 (Via @OptusSport) pic.twitter.com/pPm8aIPApd — Hayters TV (@HaytersTV) June 17, 2021

Risas a kilómetros de distancia

El futbolista belga del Inter de Milan, Radja Nainggolan, publicó una fotografía en sus redes sociales en la que sale su rostro en la conferencia de prensa, con un gran número de botellas de alcohol. El futbolista acompañó el montaje con una frase que decía: “Venga, vamos a reír un poco”.

Se fue la seriedad

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, se ha caracterizado por ser un entrenador de cortas palabras y sin mucho alarido al momento de declarar. Sin embargo, también se sumó a la controversia iniciada por Cristiano. “Los ‘Diablos Rojos’ amamos la Coca Cola”, dijo el entrenador haciendo referencia a su selección.

¿No hay Coca Cola?

A el futbolista de la selección de Escocía, John McGinn, le provocó tomarse una de las famosas bebidas, pero tuvo que conformarse con agua.

John McGinn having a laugh about Cristiano Ronaldo removing the coca-cola bottles from his interview.. 🗣 "Any coke?" 😂😂😂 📹 @footballdailypic.twitter.com/JowIUGDvJH — Footy Accumulators (@FootyAccums) June 17, 2021

Yarmolenko quiere un contrato

El futbolista ucraniano fue otro de los más ingeniosos al momento de entrar en toda esta controversia, pero él incluso se atrevió a nombrar al portugués. “He visto a Cristiano Ronaldo quitando botellas de Coca-Cola. Pondré Coca-Cola y Heineken aquí mismo, llámenme”, expresó.

“Coca-Cola and Heineken… please contact me!” Andriy Yarmolenko saw what Cristiano Ronaldo did and reversed it 😂🔄 pic.twitter.com/koH8o8TCx9 — Hayters TV (@HaytersTV) June 17, 2021

El broche de oro de Patrice Evra

El ex futbolista francés siempre se ha caracterizado por su sentido del humor. En esta ocasión realizó una parodia, bastante producida, sobre su ex compañero de equipo, Cristiano Ronaldo.

