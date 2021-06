Trump finalmente parece reconocer su derrota presidencial: “No ganamos”

Con su actitud evasiva de siempre, el expresidente Donald Trump dijo a Fox News que no ganó la presidencia en 2020, a pesar de que esperaba millones de votos.

“Sorprendentemente, se suponía que íbamos a ganar fácilmente con 64 millones de votos, y obtuvimos 75 millones de votos, y no ganamos”, dijo el exmandatario en una entrevista telefónica con Sean Hannity la semana pasada.

Sin embargo, el expresidente agregó que ya “se vería” lo que ocurrirá con esos resultados, como si tuviera un plan para revertirlos.

Aunque Trump esperara 64 millones de votos y obtuviera 11 millones más, el presidente Joe Biden logró 81 millones de sufragios.

Trump: We didn’t win but let’s see what happened on that pic.twitter.com/RYyxt3QJ7z

— Acyn (@Acyn) June 17, 2021