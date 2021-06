Actor de Friends, James Michael Tyler, padece cáncer avanzado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor James Michael Tyler, más conocido por haber interpretado al personaje de Gunther en todas las temporadas de la serie Friends, acaba de compartir con sus fans una preocupante noticia acerca de su estado de salud. Según ha desvelado en su última entrevista televisiva, en septiembre de 2018 le diagnosticaron un cáncer avanzado de próstata que desde entonces se ha extendido a otras partes de su cuerpo.

“Me diagnosticaron un cáncer de próstata avanzado, que se había extendido a mis huesos”, ha explicado en el programa ‘Today’, donde ha reconocido que su pronóstico médico no es favorable. “He estado lidiando con ese diagnóstico durante los últimos tres años… Ahora está en fase 4. Es un cáncer avanzado. Así que al final… bueno, ya sabes, probablemente acabe alcanzándome”, afirmo el actor de Friends,James Michael Tyler.

Tras detectar los primeros signos de que algo no iba bien en una revisión anual rutinaria y someterse a las pruebas pertinentes, que determinaron que el cáncer era genético, no ambiental, el actor de Friends, James Michael Tyler, 59 años comenzó una terapia hormonal que dio muy buenos resultados y le permitió llevar una vida normal.

“Lo único que tenía que hacer era tomarme una píldora por la mañana y por la noche, e iba todo bastante bien… Me sentía bien, de verdad. No tenía síntomas, no sentía ninguna molestia. Y era muy fácil de controlar”, ha añadido el actor que interpretaba a “Gunther” el dueño del café donde se sentaban todos los personajes de Friends.

Sin embargo, el cáncer se extendió durante la pandemia y le provocó una parálisis en la parte inferior del cuerpo el año pasado. James, que actualmente está recibiendo quimioterapia, no quiso hacer pública esta información de cara al reencuentro de ‘Friends’, en el que participó de forma virtual, para no “deprimir” a los fans.

“Quería formar parte de ello, e inicialmente iba a estar en el escenario (con los seis protagonistas) e iba participar en todos los eventos. Fue algo agridulce, sinceramente. Estaba muy contento de que me hubieran incluido. Fue mi decisión no estar allí en persona y hacer en su lugar una aparición por Zoom. Básicamente, no quería empañar la situación, ¿me comprendes? No quería verme obligado a decir de pronto: ‘Oh, y por cierto, Gunther tiene cáncer‘”.

Hablando del exitoso reencuentro que hubo de la serie Friends, una de las cosas que más llamó la atención fue el pacto hicieron todos los actores de no enamorarse entre ellos. Aún así la revelación que Jennifer Aniston y David Schwimmer estaban enamorados el uno y del otro durante la primera temporada pero que, por estar con sus respectivas parejas en ese momento decidieron dejarlo así.