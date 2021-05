Friends: The Reunion, Jennifer Aniston y David Schwimmer confiesan que se amaron fuera del set de TV

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Por fin “Friends: The Reunion” se hizo realidad para todos los fanáticos de la serie, justo el presentador James Corden entrevistó al elenco y entre muchas preguntas saltó la de si se habían enamorado entre ellos en algún momento. Ahí fue cuando Jennifer Aniston y David Schwimmer revelaron haberse amado fuera del set.

“Umm, en buena intención, David”, dijo Jennifer y señaló al actor quien respondió: “Sí, la primera temporada, Nosotros… Yo, tuve un enamoramiento de Jen”. De inmediato, la actriz agregó: “Fue correspondido”. A lo que David dijo respecto al tema: “…En algún momento los dos estábamos fuertemente enamorados el uno con el otro, pero lo dejamos pasar porque siempre alguno de los dos estaba en una relación y nunca cruzamos ese límite. Respetamos eso… ”

Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry y Matt LeBlanc, quienes interpretaron a Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Chandler y Joey, mismos que quedaron en el colectivo como los personajes más representativos en la historia de las series de televisión, esperan poder cautivar de nuevo al público con esta “reunión”.

Al dar la noticia sobre el enamoramiento, Mathew LeBlanc se mostró sorprendido, pero luego dijo que era broma. Mientras Jennifer dijo que en algún punto conversó con David sobre lo irónico que su primer beso se lo dieron en televisión y señaló la emblemática cafetería Central Perk: “Al final pudimos canalizar toda nuestra adoración y amor en Ross y Rachel“.

Precisamente “Ross y Rachel” pasaron muchos capítulos terminando y volviendo. Por su parte, Courtney Cox dijo que recordaba perfectamente esa escena y que incluso la vio hace días y no pudo contener las lágrimas: “La tensión, era simplemente palpable, era simplemente perfecta. Me alegro mucho de que no pasara en la vida real porque, no sé, bueno, hubieran sido grandes actores, pero hombre, eso fue algo”. Su compañera y mejor amiga en la actualidad, Jennifer Aniston agregó: “Sí, realmente no éramos grandes actores”, haciendo alusión que todo el mundo se daba cuenta que David y Jen se amaban fuera del set.

David dijo que a veces en los recesos se abrazan y pensaba si los demás se estarían dando cuenta que estaban enamorados el uno del otro. Pero tanto Perry como Cox afirmaron: “Lo sabíamos con seguridad”.

Ambos actores concluyeron que, a pesar de sentir ese gran amor, siempre tuvieron pendiente que no era lo correcto por respeto a sus parejas de ese momento. No hay duda que la amistad entre grupo de actores sigue tan intacta como el primer día y eso hace feliz a los fanáticos de “Friends”.