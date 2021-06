Sigue prófugo el pistolero que abrió fuego a plena luz frente a niños en El Bronx; NY Yankees invitó a las víctimas al estadio

NYPD no ha logrado capturar al pistolero sospechoso de balear tres veces a un hombre junto a dos hermanitos a plena luz en una calle de El Bronx el jueves 17, acción que fue capturada en un espeluznante video.

El pistolero prófugo realizó numerosos disparos a pocos centímetros de los hermanos Mia (10) y Christian (5), quienes milagrosamente sobrevivieron. La crudeza de la experiencia llevó a que el equipo NY Yankees los invitara junto a sus padres al estadio el domingo, disfrutando a la larga el triunfo 2-1 frente a los Atléticos de Oakland, reseñó New York Post.

Mientras, NYPD sigue tras la pista del pistolero, cuya foto fue divulgada la noche del viernes. Se ofrece una recompensa de hasta $3,500 dólares. Según el reporte, el jueves los niños estaban comprando dulces alrededor de las 6:45 p.m. en Mt. Eden, cuando fueron pisoteados y casi alcanzados en una lluvia de balas, según mostraron las violentas imágenes de seguridad.

Al menos una docena de balas disparó el sospechoso enmascarado hacia su objetivo, quien derribó a los niños mientras intentaba escapar. Los menores resultaron ilesos, pero un hombre recibió tres disparos y se encuentra en condición estable.

El caos ocurrió en Sheridan Avenue justo afuera del edificio de residencial de los hermanitos. Luego el pistolero huyó en una patineta scooter conducida por un cómplice que también sigue fugitivo, agregó la policía. No está claro el motivo del crimen, ni si el herido conocía al atacante.

Residentes comentaron que el incidente refleja la creciente crisis de violencia armada en su distrito, extendida a toda la ciudad. Hasta la semana pasada, la policía había sumado 211 tiroteos en El Bronx en 2021, en comparación con 97 en esta época el año pasado.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

On Thursday in the Bronx, two innocent children on their way to the candy store were caught in the crossfire of a violent attack perpetrated in broad daylight. Miraculously, neither child was physically harmed. And today, they are guests of the Yankees who stand with them. pic.twitter.com/sHtpQEevgT

— YES Network (@YESNetwork) June 20, 2021