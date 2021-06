VIDEO: Policía ofrece recompensa para detener a sicario que disparó frente a hermanitos

La policía de Nueva York ofrece una recompensa de $3,500 dólares para quien dé información para dar con el paradero del sicario y su cómplice involucrados en el tiroteo en el que un joven afroamericano de 24 años resultó herido y que disparó en frente de unos niños a quienes las balas les pasaron a unas pulgadas de cerca en la avenida Sheridan de El Bronx.

El hecho de violencia que fue reportado alrededor de las 6:45 p.m. del jueves (hora local) frente al número 1551 de la avenida Sheridan fue captado en video.

☎️800-577-TIPS (888-57-PISTA en español) It’s anonymous and we offer CASH REWARDS of up to $3,500.

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 18, 2021