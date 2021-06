Mujer que aseguró haber dado a luz a 10 bebés fue ingresado al psiquiátrico; todo podría ser mentira

Es un caso con múltiples misterios que tiene en vilo a Sudáfrica. Gosiame Sithole, una mujer de 37 años que vive cerca de Johannesburgo, asegura que dio a luz a 10 bebés el pasado 8 de junio. Pero la única prueba de ello, hasta el momento, es su testimonio.

El hospital donde ella dijo que tuvo a los decallizos niega que la hayan atendido allí, y el propio novio de la mujer, Tebogo Tsotetsi, señaló que no creía que los niños existieran. Al menos hasta que pudiera verlos.

En los últimos días, para buscar el esclarecimiento de este complicado caso, Sithole fue llevada al pabellón psiquiátrico del Hospital Tembisa en Johannesburgo para evaluar el estado de su salud mental, mientras que su abogada señala que está retenida en ese lugar contra su voluntad, y que es víctima de maltratos.

Sithole fue detenida por la policía el pasado 17 de junio en su casa familiar del municipio de Rabie Ridge, cerca de la mencionada ciudad de Johannesburgo. La trasladaron a una comisaría cercana y luego fue entregada a los servicios sociales, que la derivaron a la sala psiquiátrica del centro de salud citado.

Las autoridades tomaron esta decisión luego de que la familia del novio de la mujer denunciara que ella estaba desaparecida y un tiempo después de que el hospital Mediclinic Medforum, donde Sithole aseguró que dio a luz, negara por completo esta situación.

Por su parte, ella afirma ser madre de 10 bebés y dijo que no piensa decir por el momento dónde están, que lo hará “cuando lo crea oportuno”.

Luego de que la mujer fuera encerrada en el pabellón psiquiátrico, su abogada Refiloe Mokoena aseguró que se encuentra retenida allí contra su voluntad y que pedirá una orden para poder obtener su liberación.

La letrada aseguró que los servicios sociales le negaron a su clienta que recurriera a un psicólogo particular en lugar de ser llevada al instituto y que ella no quería terminar en un centro psiquiátrico porque estaba convencida “de que se encontraba en su sano juicio”, según contó al medio sudafricano Pindula News.

De acuerdo a la abogada, Sithole se vio sometida en la sala psiquiátrica a “tortura mental”, “hambruna” y fue esposada. Amigos y activistas que apoyan a la mujer aseguran también que está siendo maltratada en su estadía en el pabellón psiquiátrico.

“La tratan como si estuviera mentalmente perturbada. La están rompiendo”, dijo Dalian Mboweni, un activista en favor de la supuesta madre de 10.

El motivo por el cual Sithole no quiere mostrar ni decir dónde están sus bebés tiene que ver con que su novio solo los quiere, según ella, para hacer negocios con ellos, y recibir regalos y bienes por canje. En definitiva, la mujer acusó a su novio de querer convertirse en millonario por esta situación.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que, de existir los decallizos, se trataría de un récord mundial absoluto de niños nacidos en un solo parto. Justamente, a comienzos del mes de mayo de este año una mujer de Mali, Halima Cisse, llegó a alcanzar el número más alto para un parto, al dar a luz a 9 bebés en Marruecos.

“Mi novio solo estaba preocupado por las donaciones provenientes de personas de todo el mundo, porque esperaba ser rico. Por eso tengo a mis bebés donde están”, dijo Sithole en un video que subió a las redes sociales a mediados de junio. Allí también señaló que Tsotetsi decía que los bebés no existían solo porque quería “lastimarla” y “arruinar” lo que ella tenía con sus hijos.

La supuesta mamá de los decallizos también señaló que mantendría el secreto sobre el paradero de sus hijos hasta que decidiera informarlo y dijo que “nadie puede obligarme” a revelar su ubicación.

Los comentarios de la mujer llegaron luego de que su propio novio dijera que no había visto ni a Sithole ni a sus supuestos bebés desde el momento en que se suponía que había tenido el parto. La familia completa del novio de Sithole emitió un comunicado en el que afirmaba que no creía en la existencia de los bebés.

“Quieren lastimarme. Los niños son míos y de nadie más ¿Por qué me persiguen?”, señaló, como parte de su respuesta, la mujer en el video que difundió un periodista del medio Pretoria News.

La familia de Tsotetsi había asegurado en su comunicado que solo tenían noticias de los 10 bebés por los mensajes de WhatsApp que Sithole envió al supuesto padre la noche en que habría dado a luz, pero que esa era la única prueba de los decallizos que tenía la familia.

